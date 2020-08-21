Главврач больницы, где лежит Навальный, сообщил его диагноз

Главный врач омской больницы назвал диагноз Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач омской больницы Александр Мураховский, куда госпитализировали Алексея Навального, назвал диагноз политика.

Он сообщил, что на консилиуме с немецкими врачами, специалисты пришли к выводу, что приступ на борту самолёта случился у Алексея Навального из-за нарушения обмена веществ, а именно - снижения уровня глюкозы и резкого перепада кровяного давления.

- У нас закончился очередной консилиум с участием коллег из Германии, где обсуждались вопросы лечения, в том числе его транспортировки куда-либо. Коллеги пришли к выводу - учитывая, что в крови и других биологических материалах мы не нашли никаких отравляющих веществ, у него случилось нарушение обмена веществ, в частности снижения уровня глюкозы в крови и резкое изменение давления, - отметил Мураховский.

Он также заявил, что реаниматологи и московские врачи настаивают на пребывании Навального в омской больнице до стабилизации состояния.

- Его сопровождающие подтверждают, что до посадки в самолет человек себя чувствовал хорошо, и потеря сознания случилась, когда он взлетел. Для того, чтобы избежать больших рисков, реаниматологи, в частности наши московские коллеги, настояли на том, чтобы пациент оставался в больнице до стойкой стабилизации его состояния, - заявил главврач больницы скорой помощи.

Мураховский отметил, что немецкие врачи, которые должны были транспортировать Навального, не стали возражать против принятого решения и не говорили, что омские врачи "что-то не выполняют.

Вчера, 20 августа, политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. Политик находится в коме уже более суток.