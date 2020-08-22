Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату встречи советников президентов по саммиту в "нормандском формате". Политсоветники обсудят программу предстоящих переговоров. Дальше уже будут планировать дату самого саммита.

В 2019 года саммит прошел во Франции, основной темой стало урегулирование конфликта в Донбассе, также российская и украинская сторона договорились о деталях сделки по газу.

- Договорились о встрече на уровне советников глав государств на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров, - сообщил Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24".