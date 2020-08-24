В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения

Россия пока не планирует открывать новые международные направления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что власти готовят новый список стран для открытия. Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай были в списки на возобновление рейсов.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», - заявили в секретариате Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщило РИА Новости.

Напомним, что в середине марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Чтобы взять на контроль эпидемиологическую ситуацию, все страны мира приняли решение прекратить авиасообщение. Выполнялись только вывозные рейсы. Первые «авиамосты» были открыты 1 августа, спустя почти пять месяцев после запрета. Россия начала перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. На данный момент российские авиакомпании не располагают информацией о возможном сообщении с другими странами.