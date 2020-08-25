Курс евро 25 августа 2020 подскочил до 89 рублей

Курс евро поднялся до 89 рублей впервые с марта Фото: REUTERS

Курс евро 25 августа 2020 года поднялся до 89 рублей впервые с 30 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи и валютных торгов во вторник в 18:19 по столичному времени.

Европейская валюта на биржевых торгах выросла на 1,26 процента по отношению к российской, таким образом она достигла отметки в 89,07 рубля. В последний раз курс евро находился на уровне выше 89 рублей 30 марта текущего года.

Чуть позже, примерно в 18:30 по московскому времени, европейская валюта ускорила рост до 1,37 процента и торговалась на уровне 89,17 рубля. Курс доллара в этом время вырос на 0,98 процента, достигнув отметки в 75,4 рубля.