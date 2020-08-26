Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с Навальным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, который находиться на лечении в немецкой клинике. Российский лидер подчеркнул недопустимость «скороспелых и необоснованных обвинений», и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает Кремль.

Кроме того, Путин и Конте обсудили вопрос распространения коронавирусной инфекции, и разработку вакцины, а также события в Белоруссии. Российский лидер указал на контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального, и также отметил заинтересованность Москвы в том, чтобы понять и определить, что случилось с больным. Представитель Кремля отмтеил, что пока этого сделать невозможно.