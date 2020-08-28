Лукашенко пригрозил Литве показать, что такое санкции

Лукашенко уже поручил правительству проработать вопрос изменения маршрутов транзита товаров в Литву
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Беларусь ответит переносом транзитных торговых потоков на введение Литвой санкций против беларуских властей, заявил Александр Лукашенко.
- Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции, - передаёт слова Лукашенко "БелТА".
Он также заявил, что уже поручил правительству создать альтернативные вопросы для транзита товаров в Литву.