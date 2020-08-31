Япония отменила безвизовые обмены с Россией Фото: Александр КОЦ

Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.

Сообщается, что такое решение было приняло в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявила ассоциация бывших японских жителей этих территорий.

- Полностью избежать риска заражения covid-19 во время путешествия по открытому морю невозможно. Надеемся, в будущем году поездки удастся организовать согласно существовавшему до этого момента графику, - приводит агентство Kyodo слова председателя ассоциации Хидэаки Миякавы.

Также он обратил внимание на то, что ассоциация до последнего момента рассматривала возможность проведения безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25-28 сентября, однако от этих планов пришлось отказаться.