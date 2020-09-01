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Суд наложил арест на акции Башкирской содовой компании

Решение вынесли по требованию Генпрокуратуры
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Суд наложил арест на акции Башкирской содовой компании

Суд наложил арест на акции Башкирской содовой компании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Башкирии по требованию российской Генеральной прокуратуры во вторник, 1 сентября, наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте суда.

Теперь по решению суда в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения.

- Арбитражным судом Республики Башкортостан удовлетворено заявление первого заместителя Генерального прокурора России. Наложен арест на обыкновенные именные акции БСК, находящиеся во владении «Региональный фонд» и «Башкирская химия». Определение подлежит немедленному исполнению, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава республики Радий Хабиров направил заявление о совершении преступления группой лиц в российский СК из-за перехода в частную собственность большей части Башкирской содовой компании. В пресс-службе главы региона отметили, что акции БСК стали частными из-за незаконных действий со стороны неких должностных лиц.