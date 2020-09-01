В США сотрудники офиса шерифа застрелили вооруженного афроамериканца Фото: REUTERS

В американском округе Лос-Анджелес полицейские из офиса шерифа застрелили вооруженного афроамериканца, которые пытался оказать сопротивление задержанию. Об этом во вторник, 1 сентября, со ссылкой на представителя офиса правоохранителей сообщает телевизионная компания ABC.

Правоохранители пытались остановить темнокожего мужчину, неоднократно нарушившего правила дорожного движения на велосипеде. Сотрудники офиса шерифа смогли догнать и остановить нарушителя, между ними началась потасовка, в ходе которой афроамериканец выронил полуавтоматический пистолет. Сразу после этого полицейские выпустили в задержанного несколько пуль.

В офисе шерифа округа сказали, что в настоящее время по данному факту проводится расследование. На месте убийства уже собралась группа протестующих против расизма и насилия со стороны правоохранительных органов.

Накануне массовые акции протеста вспыхнули в штате Луизиана после того, как полицейские застрелили в спину пытавшегося сбежать афроамериканца.