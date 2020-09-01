В Мирном после визита главы республики расселили жителей аварийного дома

Айсен Николаев (второй справа) считает, что в ближайшее время необходимо переселить в более безопасное жилье 1182 жителя региона. Автор фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В городе Мирный республики Якутия расселили жителей аварийного дома, не попавшего во второй этап программы переселения. Новые квартиры мирнинцы получили по соглашению, подписанному между региональным правительством, муниципалитетом и компанией АЛРОСА.

Напомним, что с жителями этого дома глава региона Айсен Николаев в первый раз встречался в апреле прошлого года. Деревянное двухэтажное здание, которое находится на улице Ойунского, было признано аварийным еще в декабре 2017 года, но не попало в график второго этапа реализации программы переселения. Причиной этого стало то, что по федеральному закону в период с 2019 по 2024 годы сносу подлежат только дома, признанные непригодными для жизни до 1 января 2017 года. Тогда глава республики заверил жильцов, что в новые квартиры их переселят по соглашению, подписанному с компанией АЛРОСА.

Спустя почти полтора года Айсен Сергеевич вернулся в Мирнинский район. Глава заехал и на улицу Ойунского, чтобы проверить, как исполняется данное им ранее поручение. Сегодня на месте того старого деревянного дома почти ничего нет. Работы по сносу здания завершаются, осталось только убрать мусор. Жильцам предоставили 25 квартир на вторичном рынке недвижимости.

Айсен Николаев также посетил жилой дом на улице Аммосова, который построен по соглашению с АЛРОСА. В здание на 71 квартиру в скором времени из 6 аварийных домов переселятся 194 граждан. Как сообщили в подрядной организации (ООО «Кинг-95»), сейчас идут отделочные работы внутри помещения, благоустраивается дворовая территория.

В целом в Мирнинском районе планируют расселить порядка 22 тысяч квадратных метров жилья. В период действия программы нужно переселить 1182 человека, в том числе в Мирном – 473 человека из 15 домов, в Айхале - 321 человек из 11 домов, в Чернышевском – 87 человек из 6 домов.