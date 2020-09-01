За два месяца в Анталью прилетело 600 туристов с высокой температурой Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С начала июля этого года в аэропорту Антальи специалисты выявили повышенную температуру у 600 туристов. Как сообщает газета Daily Sabah, их путешественников направили на сдачу тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

С момента возобновления международного авиасообщения с Турцией в стране провели более 65 тысяч анализов на коронавирус, ежедневно в аэропорту курортного города медики делают 500 тестов. Каждый такой тест стоит 15 евро. Сдать анализ в Анталье туристы могут в аэропорту, отелях, частных и государственных медицинским учреждениях.

Газета пишут, что на курорте соблюдаются все мире предосторожности: в гостиницах проводят регулярную дезинфекцию, спецбригады следят за соблюдением правил безопасности на пляжах и прогулочных катерах. Прибывшим в город путешественникам измеряют температуру и выдают медицинские маски перед тем. Туристы проявляют ответственность и стараются придерживаться социальной дистанции.

Как ранее писал сайт kp.ru, для въезда на территорию Турцию и заселения в отели не требует получать никакие справки об отсутствии коронавируса или сдавать тесты в обязательном порядке. По пути на курорт на борту самолеты нужно просто заполнить анкеты: паспортные данные, номер места в салоне лайнера, адрес отеля, контактная информация.