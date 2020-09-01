Личный врач Трампа рассказал о состоянии здоровья президент США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Шон Конли, личный врач президента США Дональда Трампа, заявил, что у американского лидера не было ни инсультов, ни иных заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний и остается полностью здоров.

«Я могу подтвердить, что президент Трамп никогда не переносил, как и никогда ему не ставили диагноз в связи с цереброваскулярными болезнями (инсульт), транзиторной ишемической атакой (микроинсульт) или острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями ... Здоров», - сообщил доктор, опровергая сообщения СМИ об инсультах у главы Белого дома.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что, когда в ноябре прошлого года американский лидер посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту США Майку Пенсу было дано поручение, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры, временно занять место главы государства. При этом, как сообщает CNN никаких доказательств этому, кроме «мне стало известно», приведено не было.

Трамп эти заявления полностью отверг, назвав их фейковыми. В администрации американского президента сообщали, что глава Белого дома посетил госпиталь исключительно для планового обследования.