В Госдуме предложили запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев предложил на запретить жителям России брать кредиты на первоначальный взнос по ипотеке. Депутат считает, что такие заемщики сильно рискуют и могут оказаться в трудной жизненной ситуации, поэтому запрет следует ввести на законодательном уровне. Об этом сообщает в среду, 2 сентября, радиостанция «Говорит Москва».

- Получается, что один кредит накладывается на другой, а ведь потребительские кредиты очень дорогие. У россиян низкая финансовая грамотность, люди набирают кредитов и не могут расплатиться. У нас никаким образом не отрегулировано законодательно, как государство могло бы помочь в такой ситуации, - объяснил Сергей Жигарев.

Опасения по этому поводу подтвердили и в ЦБ. Число заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке выросло с третьего квартала прошлого года по первый квартал текущего на 5,5%.

Депутат отметил, что использование кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке может означать, что заемщик испытывает трудности со сбережением средств. Для решения данной проблемы о предложил также рассмотреть вопрос о периодическом пересчете показателя долговой нагрузки, чтобы актуализировать данные о совокупной задолженности жителей страны.