Посольство России в ФРГ призвало избегать политизации инцидента с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Германии прокомментировало заявление властей ФРГ о том, что в организме госпитализированного в берлинскую клинику блогера и оппозиционера Алексея Навального нашли следы отравления «Новичком».

В среду, 2 сентября, российского посла пригласили в министерство иностранных дел ФРГ и проинформировали о данной ситуации. При этом никаких доказательств подобных заявлений послу не передали, сообщает дипломатическое представительство.

- Мы ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный российской Генпрокуратурой запрос об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Навального, - говорится в сообщении.

Посольство призвало коллег избегать политизации данного инцидента и опираться только на достоверные факты. Представительство России также рассчитывает на полноценное сотрудничество и обмен информацией.

Как сообщал сайт kp.ru, ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что политикам не следует отбирать работу у медиков, а российская сторона ждет достоверной информации и доказательств громких заявлений правительства Германии.