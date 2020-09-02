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Nvidia назвала цену новой игровой видеокарты

Серия графических адаптеров представлена тремя моделями
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Nvidia назвала цену новой игровой видеокарты

Nvidia назвала цену новой игровой видеокарты

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Американская компания NVIDIA, один из крупнейших в мире разработчиков графических процессоров, показал свою новую серию видеокарт. Основная информация о картах и цены на разные вариации представлена в среду, 2 сентября, на официальном сайте NVIDIA.

Серия графических адаптеров представлена тремя моделями — RTX 3070, 3080 и RTX 3090. Новейшее оборудование для настоящих геймеров имеет 24 гигабайта памяти GDDR6X, тактовую частоту в 15,5 гигагерц и пропускную способность подсистемы памяти 936 гигабайт/сек.

Цена на самую простую модель Geforce RTX 3070 стартует примерно от 45,5 тысячи рублей, средняя модификация Geforce RTX 3080 обойдется покупателям в 63,5 тысячи. Самая дорогая и наилучшая в представленной линейке модель стоит более 137 тысяч рублей.

Цена кажется завышенной, однако производитель уверяет, что оно того стоит: новые устройства разработаны на основе архитектуры нового поколения Ampere. Это поколение видеокарт вдвое мощнее предыдущего и почти в два раза энергоэффективнее.