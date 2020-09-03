Телеведущего Дениса Дудинского арестовали на десять суток в Минске. На фото: близкие ждут суда над Кохно и Дудинским у суда Ценрального района, но протоколы передали в суд Первомайского района. Фото: Эвика ОТТО

Сегодня, 3 сентября, в суд Первомайского района Минска поступили административные дела задержанных телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Представителей прессы задержали 2 сентября и обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Как пишет сайт kp.by, судьями на заседании стали Тарусевич и Лейковская.

Административный процесс в отношении Дениса Дудинского начался первым, примерно в 14:00 по местному времени. В зал заседания телеведущего не привозили, с ним связались по скайпу. Супруга Дудинского Катерина Раецкая не успела попасть на процесс, как и его правозащитник. В здании минского суда сегодня собрались только родные и друзья Дмитрия Кохно.

По итогам заседания суд вынес решение арестовать Дениса на десять суток по части 1 стать 23.34 Административного кодекса республики.

Напомним, что телеведущих задержали 2 сентября: Дмитрия Кохно забрали прямо от собственного дома, когда телеведущий с матерью вышел к своей машине. Дениса Дудинского задержали в районе площади Победы, где у него находится рабочий офис.

Чуть ранее, 1 сентября, во время студенческого протеста в белорусской столице по непонятным причинам были задержаны журналисты, которые освещали акцию. В том числе ОМОН забрали в РУВД трех сотрудников белорусской редакции «Комсомольской правды», заседания суда по их протоколам проходили вчера, однако судья приняла решение вернуть дела на доработку.