После открытия границ с Мальдивами, спрос на билеты подскочил в шесть раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С открытием еще трех стран, куда можно отправляться россиянам на отдых, спрос на билеты в эти края рекордно вырос.

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировали всплеск интереса россиян к перелетам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Добраться прямыми рейсами в эти страны можно с 3 сентября.

В первый же день количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре, в Египет — в пять, на Мальдивы — в шесть раз по сравнению с их числом несколькими днями ранее, сообщает RT.

В сентябре бюджетнее всего полететь в Каир, за дорогу в столицу Египта придется заплатить 8,8 тысяч рублей.

Дубай в сентябре чуть дороже – 12,5 тысяч рублей, а дороже всего обойдется отдых на Мальдивах – в сентябре перелет в Мале стоит минимум 28 тысяч рублей.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что интерес со стороны туристов - это позитивный сигнал для отрасли. высока вероятность, что к началу высокого сезона в ОАЭ и на Мальдивах (с начала ноября) авиасообщение будет возобновлено в полном объеме.

- Что касается ближайшего времени, то большого потока пассажиров пока не ожидается. в первую очередь это связано с тем, что туристический сезон еще не наступил, - отметил Пантелеев в беседе с "Известиями".