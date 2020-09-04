Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, почему интерактивный музей истории войны открыли именно в Самаре

Губернатор оценил все тематические зоны. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в день открытия побывал в интерактивном музее истории Великой Отечественной войны, в который 3 сентября превратилась площадь Куйбышева. Он прогулялся по всем пяти тематическим зонам и оценил полное погружение, которое дает эта выставка каждому посетителю. Все инсталяции здесь воссоздают моменты той эпохи. А рядом с каждым объектом находится экскурсовод, который готов рассказать много интересных фактов о том времени.

- Мы реализовали грандиозный, на мой взгляд, проект, который уже сегодня вызывает восхищение жителей Самарской области и получает самые высокие оценки экспертов федерального уровня. Проект состоялся, - поделился эмоциями губернатор.

Дмитрий Азаров также заметил, что этот проект планировали к 9 мая, но по понятным причинам не смогли осуществить. 3 сентября приказом президента РФ Владимира Путина объявлен Днем воинской славы. К юбилею окончания Второй мировой войны и приурочили выставку на самой большой площади Куйбышева.

- Я горд, что такой проект реализован здесь, в столице Самарской области – в Самаре, Городе трудовой доблести. Я думаю, что именно так мы должны напоминать о самых славных, героических и трагических страницах истории нашего народа. Именно так мы должны сегодня хранить память, передавать ее новым поколениям, - подчеркнул Азаров.

"КП" уже оценила выставку. Показываем, что происходит на площади.