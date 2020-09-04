Девушка узнала о своей беременности за час до родов

За один день жизнь женщины изменилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девушка из британского города Уиган узнала о своей беременности за час до родов. Просто 28-летняя Таша Дэвис думала, что располнела на карантине, пишет Daily Mirror.

За все время беременности она не заметила у себя ни одного симптома беременности.

В день родов британка пожаловалась на сильные боли в животе и отправилась в больницу. Врачи, осмотревшие будущую мать, рассказали ей о грядущем счастливом событии. Медсестры заявили ничего не подозревающей женщине, что у нее появится мальчик.

Были экстренно организованы роды. Малыш родился здоровым. Семье девушки пришлось покупать вещи для младенца в последний момент, а также обустраивать жилье для нового жителя.

«Это так сюрреалистично. Я ложился спать и думал о том, как поеду завтра покупать посудомоечную машину. А вместо этого поехал в больницу, чтобы узнать о рождении сына», — заключил супруг девушки.