В МИД Германии пригрозили Минску расширением санкций

Германский министр предупредил Белоруссию о возможных дополнительных санкциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска.

«Как ЕС мы не признаем выборы [президента Белоруссии] и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции. Я требую от Лукашенко переговоров с оппозицией, повторения выборов, и того, что он немедленно прекратит заключать в тюрьму и применять насилие против мирных демонстрантов, что он будет соблюдать права человека и свободу прессы», - заявил германский министр в интервью газете Bild am Sonntag.

Напомним, что в середине августа стало известно о появлении черного списка в ЕС, куда вошли от 15 до 20 чиновников страны. Им запрещен въезд на территорию стран и закрыт доступ к банковской системе. Лукашенко в списке, по данным издания Die Welt, нет.