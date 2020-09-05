Айфон стал причиной ожогов на спине ребенка

Айфон стал причиной пожара в комнате ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Проснулся в панике". Подросток едва не сгорел из-за смартофона

Американский подросток получил сильные ожоги во сне. Его телефон, стоящий на зарядке, взорвался и стал причиной возгорания одеяла и подушки, передает LADBible.

15-летний школьник Колтон Пингри поставил телефон на зарядку, положил его под подушку и лег спать.

Парень проснулся ночью от чувства боли и сильного запаха гари.

«Я осмотрелся по сторонам и увидел, что два одеяла и подушка горят. Взрыв буквально столкнул меня с постели. Я проснулся в панике», – рассказал Колтон Пингри.

Он рассказал, что сначала попытался самостоятельно потушить пожар. Он взял телефон за провод и опустил его в унитаз. После этого он разбудил родителей и рассказал о произошедшем.

Отец мальчика отмечает, что подросток получил сильный ожог.

«Его спина и рука сильно обгорели. Мы дождались утра и отвезли его в больницу», – сказал отец пострадавшего.

Оказалось, что в результате взрыва маленькие частички стекла и пластмассы впились ребенку в спину, прожгли кожу, а некоторые разлетелись по спальне.

Пострадавший юноша предупредил всех, что спать рядом с телефонами опасно.