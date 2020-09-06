Турция начала переброску танков к греческой границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара направила танки из провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне напряженности в Восточном Средиземноморье.

Как передает агентство Ihlas со ссылкой на собственные источники в военных ведомствах, два конвоя с техникой, перевозящие 40 танков, выехали из района Рейханлы в провинции Хатай, граничащий с Сирией. После чего военную технику на поезде направят на запад, в провинцию Эдирне, которая расположена на границе с Грецией.

Отношения между Анкарой и Афинами в очередной раз обострились с началом сейсмических исследований турецким судном Oruç Reis в Восточном Средиземноморье в районе, который греческая сторона считает своей исключительной экономической зоной.

После таких действий Греция привела свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Кроме того, Турция ведет исследования в районе, который считает своей исключительной экономической зоной Кипр.