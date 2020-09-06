Мария Захарова объяснила пост о Вучиче

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила свой пост, о визите сербской делегации в Вашингтон во главе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ее комментарий в Facebook ранее вызвал критику в Сербии и Захарова объяснила, что ее не пост был неверно истолкован

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован!», - написала она, прямо в своем комментарии.

По ее словам, единственное, что содержалось в ее посту «неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". «Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности», - заявила она, и назвала такое отношение неприемлемым.

Как писал сайт kp.ru, ранее в сербских СМИ появилась фото, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Фотографию на странице своего Facebook прокомментировала Захарова, приложив к снимку президента Сербии скриншот из фильма «Основной инстинкт» их сцены «нога на ногу».

«Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», - написала Захарова

Фото: Сайт президента республики Сербии

Фото на странице своего Facebook прокомментировала Захарова Фото: соцсети

Позже Захарова объяснила, что ее пост был неправильно истолкован, а речь шла об уловках американских чиновников, которые пытаются «искусственно создать видимость собственной исключительности»