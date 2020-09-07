Россиян предупредили о резком похолодании

Понедельник станет последним очень теплым днем Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Понедельник, 7 сентября, станет последним по-летнему теплым днем в Центральном федеральном округе (ЦФО) России, а уже во вторник резко похолодает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что 8 сентября температура воздуха понизится на семь – девять градусов, до +16-18°C, и в ЦФО придет настоящая осень с дождями.

– Со вторника все будет, как в бардовской песне: «Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером восемь», – сказал он.

Роман Вильфанд отметил, что последний месяц лета, по прогнозам синоптиков, закончится на неделю позже, а потом «наступит настоящая осенняя погода: дожди, причем интенсивные и серьезные во вторник, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры».

Однако, как добавил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС, живущим в ЦФО россиянам не стоит расстраиваться из-за похолодания, ведь впереди еще «бабье лето».