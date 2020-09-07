Чувашия остается самым спортивным регионом России

Документ был подписан 7 сентября текущего года. Предполагается, что он обеспечит дальнейшее приобщение жителей Чувашии к спортивному образу жизни, то есть напрямую поспособствует достижению поставленных Президентом страны задач.

Олег Матыцин, Министр спорта России так определил значимость заключенного соглашения:

«Сотрудничество будет включать в себя строительство спортивной инфраструктуры, подготовку кадров, реализацию национального проекта «Спорт – норма жизни» и программ развития физической культуры и спорта, как массового его аспекта, так и подготовки для членов сборных команд. И очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий».

Кроме прочего, Олег Матыцин и Олег Николаев обсудили реконструкцию стадиона «Волга», который должен стать центром адаптивного спорта региона, строительство футбольного манежа при Спортивной школе по футболу в Чебоксарах и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном для АУ ЧР «Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка». Обновленный центр сможет работать круглый год. Продумывается и кадровый вопрос, не менее важный, чем инфраструктурный, для поддержания высокой планки самого спортивного региона страны и дальнейшего его развития.