Эксперты минкульта рекомендовали поддержать производство 64 фильмов и сериалов

Министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году в конкурсе министерства культуры РФ на получение господдержки приняли участие 163 картины. Эксперты оценивали проекты в трёх номинациях: «Авторское и экспериментальное кино», «Детские фильмы» и «Неигровые спецпроекты».

В результате к поддержке было рекомендовано 64 проекта. Среди них картины кинокомпаний «СТВ», «Рок», «Каро Продакшн», «Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького», «Санкт-петербургской студия документальных фильмов» и других организаций.

Министр культуры Ольга Любимова выразила надежду на то, что все поддержанные проекты будут запущены в производство в ближайшее время.

«То, что среди большого количество заявок были поддержаны более 60, говорит о качестве проработанных идей. Мы понимаем, что в этот непростой для индустрии год поддержка проектов министерством культуры важна как никогда, - отметила министр.

По сообщению пресс-службы минкульта, в скором времени также будет объявлен перечень проектов, которые получат поддержку в этом году в прокате.