В Ленинградской области стартовал конкурс «Губернаторский кадровый резерв»

Александр Дрозденко объявил о начале программы «Губернаторский кадровый резерв». Фото предоставлено пресс-службой Ленинградской области.

В Ленинградской области создадут губернаторский кадровый резерв: о старте конкурса по отбору инициативных управленцев, желающих реализовать свои идеи в правительстве региона, объявил губернатор Александр Дрозденко.

- Мы буквально на днях даем старт большой программы — «Губернаторский кадровый резерв», - рассказал глава региона. - Начинаем ее первый этап — районный. Заявки до конца сентября будут отбираться на уровне районов, после этого пройдут конкурсные процедуры. Завершающий этап — областной финал.

По словам главы региона, от претендентов требуется прежде всего инициатива и желание что-то изменить к лучшему, применить новаторский подход к решению вопросов.

- Мы хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с искринкой в глазах. Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди с новыми идеями, предлагали свои варианты решения вопросов. Все здравые идеи мы постараемся реализовать в своей работе, - пообещал Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал о запуске программы по отбору свежих управленческих кадров во время посещения Волховского филиала Биржи труда. Здание Биржи открылось 8 сентября после капитального ремонта. Осмотрев реконструированные помещения, губернатор отметил, что все Биржи Ленинградской области будут отремонтированы. В некоторых уже начались работы.

- Наша задача — во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в непростой период, - рассказал Александр Дрозденко.

Новое помещение Биржи оборудовано всем необходимым, чтобы в нем чувствовали себя комфортно люди с ограничениями по здоровью. Сотрудники для экономии времени используют бережливые технологии. Всего за последние два года в Ленинградской области на средства из регионального бюджета были капитально отремонтированы четыре Биржи труда: в Выборге, Тосно, Кировске и Волхове.