Нелегальные вырубки леса будут фиксировать автоматически

За вырубкой леса начнут следить в автоматическом режиме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2020 году площадь дистанционного мониторинга лесов выросла еще на 30 миллионов гектаров. Об этом рассказали в Рослесинфорге. В настоящее время площадь таких территорий составляет 170 миллионов гектаров в 32 регионах. Всего космической съемкой покрыто 20% территорий, где ведется лесозаготовка.

Отмечается, что с 2016 года незаконная вырубка лесов планомерно снижается. Это происходит во многом благодаря дистанционному мониторингу.

«Признаки изменения лесного покрова обрабатываются с помощью собственного программного продукта. Однако, отнесение конкретной вырубки, обнаруженной на космическом снимке, к легальной производится вручную», - цитирует замглавы Рослесинфорга Людмилу Коновалову «Российская газета».

Эксперт добавила, что для полной автоматизации процесса необходимо внеси соответствующие поправки в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты РФ, регулирующие все сделки с древесиной. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Госдумы.