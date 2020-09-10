Выборы под прицелом телекамер

Причем выборы обещают быть максимально открытыми. Благодаря использованию новых технологий, население Республики может наблюдать весь процесс в прямом эфире. Привлечены средства массовой информации, которые постараются донести новости в самом их объемном и достоверном виде. Прямые трансляции о ходе выборов Главы Чувашии и депутатов в местные собрания предполагаются на телевидении и в соцсетях. Ссылки на них обнародуют чуть позже.

Кроме того, ежечасно с комментариями на связь с гражданами будут выходить федеральные эксперты-политологи, представители Центризбиркома Чувашии, республиканского Управления Роспотребнадзора, МВД по Чувашской Республике, общественные наблюдатели и другие аналитики.

Единый информационный центр будет работать 11 и 12 сентября с 8:00 до 22:00 по специальному графику, а с 8:00 13 сентября перейдет на непрерывный режим до 10:00 утра 14 сентября.