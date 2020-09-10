Президент Ливана не исключил версию поджога в порту Бейрута Фото: REUTERS

Причиной пожара в порту Бейрута мог стать преднамеренный поджог. Об этом сообщил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности.

«Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа», - заявил он, но также допустил, что причиной происшествия могли также стать «халатность или техническая неисправность», и призвали узнать причину и «наказать виновных».

Напомним, огонь охватил порт днем в четверг, 10 сентября. За три километра от морской гавани было видно столб густого черного дыма, который поднимался к небу. Для тушения привлекли 16 пожарных расчетов, а также военную авиацию. Потушить пламя удалось только к вечеру.

Как писал сайт, ранее министр труда Ливана предположил, что пожар мог начаться из-за использования болгарки во время ремонта. Глава ливанского красного креста считает, что причиной происшествия стал поджог мусора рядом со складом в порту.