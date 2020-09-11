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Начинается разработка проекта новых очистных сооружений в Северске

На эти цели губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 42 млн рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение выделить 42 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений в ЗАТО Северск.

«Проблема новых очистных сооружений в Северске – одна из самых острых для закрытого города. Пришло время ее решать, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Северск должен получить новые очистные с полной биологической очисткой. Администрация ЗАТО во главе с Николаем Диденко провела большую работу по проектному обоснованию, но, конечно, один город с этой проблемой не справится. Поэтому область подставляет плечо северчанам и берет на себя львиную часть затрат на разработку проектно-сметной документации».

Губернатор поручил главе администрации Северска провести конкурс на разработку проектно-сметной документации для городских очистных сооружений уже в 2020 году.

Напомним, сегодня закрытый город использует устаревшие сооружения с механической очисткой стоков. Северску требуются очистные сооружения с биологической очисткой. Почти два года назад стало известно, что администрация ЗАТО планирует построить и ввести в эксплуатацию новые городские очистные сооружения за 3,8 млрд. рублей. Завершить проект планировалось до конца 2023 года.