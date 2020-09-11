Стоматологи объяснили, к каким страшным последствиям могут привести больные зубы Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоматологи объяснили, какие проблемы могут возникнуть у человека, если вовремя не лечить зубы. Почётный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский перечисляет первый этап трудностей: отколовшийся зуб будет травмировать слизистую во рту. Аналогичный вред нанесет некачественный зубной протез с заострёнными областями. Если проблему не устранить, то со временем воспалительный процесс может превратиться в онкологическое заболевание.

Рак языка и полости рта — достаточно распространённые новообразования, отметил эксперт.

- Все воспалительные процессы нельзя пускать на самотек. Так как инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели. Например, если инфекция окажется в головном мозге, - комментирует NEWS.ru Владимир Садовский.

Отдельно медик говорит про пломбы, которые держатся «на честном слове». Материал может отколоться от зуба в любой момент и попасть в дыхательные пути.

- Это же касается и кусочка отколовшегося зуба. Если человек в ночное время вдохнет инородный элемент, то последствия бывают печальными, вплоть до асфиксии и смертельного исхода, — пояснил доктор.

А кариес может вызывать заболевания всех внутренних органов. Как только эмаль зуба разрушается, появляются неблагоприятные штаммы бактерий, живущих в ротовой полости человека. Они губительны для всего организма.

- С пищей и слюной вредная микрофлора попадает в горло, провоцируя воспаление миндалин, ангину, поражения гортани. Часто человек даже не подозревает о причине недуга и думает, что у него ОРВИ, - отмечает стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева.

Это может вылиться в воспаление желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит, язву и тд. Уберечь от данных проблем может правильная гигиена и регулярные визиты к врачу.

- Чистка два раза в день, ополаскиватель, зубная нить и жевательные резинки без сахара. Хорошим помощником станут электрические щетки для чистки зубов. Не менее 1-4 раз в году нужно проводить профессиональную чистку зубов, - заключил Садовский.