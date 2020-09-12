В России первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" направили в регионы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве здравоохранения России заявили, что первая партия вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" направлена в регионы.

- Первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") направлена в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также ее распределение и организация вакцинации граждан. Речь идет о тех людях, которые относятся к группам повышенного риска заражения covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыворотка была создана учеными из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия первая в мире страна, где была зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат во время ряда испытаний показал свою безопасность и эффективность. По мнению специалистов Минздрава, сыворотка сможет защищать от коронавирусной инфекции до двух лет.