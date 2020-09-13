Как будут работать школы в 2021 году, рассказали в Роспотребнадзоре
Фото: Олег ЗОЛОТО
Школы России продолжат работу в особые условиях и с мерами предосторожности до тех пор, пока ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не улучшится. Глава управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун рассказала, как будут работать школы в 2021 году.
СанПиН, в котором прописаны особые условия, действует до января следующего года, однако это вовсе не означает, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать.
В интервью «Российской газете» эксперт Управления эпидемиологического надзора ведомства Нонна Фомкина отметила, что в настоящее время достаточно тяжело дать точный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом и срокам действия ограничений. Кроме того, в каждом регионе России ситуация разная, поэтому и снимать меры будут по-разному.
Измерения температуры тела и социальная дистанция
В новом учебном году действует требование к проведению термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал. Школьников и учителей с признаками ОРВИ будут изолировать. Если у школьника выявит коронавирус, то специалисты ведомства проведут эпидемическое расследование и все контактные лица будут направлены на двухнедельный карантин. Если заразиться учитель, то школы или классы на карантин закрывать не станут: на смену заболевшему преподавателю придет другой, который также будет проводить занятия в очной форме.
Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию, поэтому детей будут размещать максимально далеко друг от друга.
Массовые мероприятия
Роспотребнадзор советуют проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или в кабинетах, которые закреплены за определенным классом. Исключения составляют спортивный зал, кабинеты химии, физики и изобразительного искусства.
Все массовые мероприятия в учебных заведениях с участием нескольких классов и групп запрещены до января 2021 года.
Родительские собрания в онлайн-формате
Родителям в этом году заходить в школы без крайне нужны нельзя. Все родительские собрания, как ранее писал сайт kp.ru, будут проходить в дистанционном формате. В школах также отменял единый звонок с урока – у каждого класса будет индивидуальное расписание перемен.