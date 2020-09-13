ЦСКА не станет выделять отдельный сектор для болельщиков «Спартака» на дерби. Фото: ФК «Спартак» (Москва) / vk.com/fcsm_official.

Московский футбольный клуб ЦСКА прокомментировал информацию о том, что на матче в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги для болельщиков московского «Спартака» будет выделен отдельный сектор. Глава клуба по связям с общественностью Сергей Аксёнов в воскресенье, 13 сентября, объяснил, что эта информация не достоверная.

- Информация о том, что болельщикам «Спартака» на дерби будет выделен свой сектор не соответствует действительности. Никакого сектора не было выделено и выделяться не будет, - сообщил Сергей Аксёнов, чьи слова цитирует издание «Чемпионат».

Информацию о якобы выделении отдельного сектора сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начала игры в 19:00 по московскому времени. После шести туров турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет «Спартак», который уже успел набрать 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.