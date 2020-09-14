«Марсель» победил «ПСЖ» со счетом 1:0

В концовке матча игроки «ПСЖ» устроили потасовку с «Марселем» Фото: REUTERS

В выездном матче третьего тура чемпионата Франции по футболу игроки «Марселя» оказались сильнее «Пари Сен-Жермен» и одержали «сухую» победу над парижанами. Встреча 13 сентября 2020 года завершилась со счетом 1:0.

Единственным голом в этой игре на 31-й минуте отличился Флорьян Товен.

В конце матча футболисты устроили на поле массовую потасовку, в результате которой рефери Жером Бризар удалил пятерых игроков: красные карточки в составе «ПСЖ» получили Левен Кюрзава, Леандро Паредес и Неймар, а у «Марселя» были наказаны Джордан Амави и Дарио Бенедетто.

По данным издания Get French Football News, конфликт вспыхнул из-за того, что испанец Альваро Гонсалес выкрикнул в адрес одного из членов столичной команды расистское оскорбление, за что получил от бразильца Неймара оплеуху.

Отмечается, что уходя с поля, бразильский форвард «ПСЖ» прокричал резервному судье, указывая на испанского защитника «Марселя»: «Расизм, разве нет? Нет расизму? Нет расизму? Я ударил его, потому что он расист».

Стоит отметить, что «Марсель» победил «ПСЖ» впервые за почти десять лет – с 28 ноября 2011 года, когда их встреча закончилась со счетом 3:0. С тех пол команды в разных турнирах провели более 20 матчей, в которых «Марселю» удалось не проиграть и свести к ничьей только три игры.