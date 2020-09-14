Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков В-52Н США появилось в сети. Фото: кадр из видео

В понедельник, 14 сентября, средства разведки РФ засекли над водами Черного моря приближающееся со стороны Украины иностранные воздушные цели. Для их идентификации в воздух подняли два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава сил Южного военного округа. Видео перехвата опубликовал сегодня Национальный центр управления обороной России.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Истребители успешно сопроводили американские самолеты и после удаления последних от государственной границы России вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что все полеты российских судов прошли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Бомбардировщики США не нарушили российскую границу.

Напомним, что сегодня стратегические ракетоносцы ТУ-160 России выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, а также над Атлантическим океаном. На некоторых участках их сопровождали истребители F-16 Норвегии.