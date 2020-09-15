Врач-иммунолог назвала продукты, которые помогут улучшить иммунитет осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева объяснила, какие продукты стоит употреблять в пищу, чтобы улучшить иммунитет в осеннее время года. Они помогут защитить организм от сезонных заболеваний и избежать серьезных проблем.

Ключевая роль в этом вопросе принадлежит бета-каротину.

- Нужно стараться добавлять в рацион продукты насыщенного оранжевого цвета. Жёлто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри жёлтая, тыква, морковь, дыня, - рассказывает врач RT.

Эти овощи и фрукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А. Он поможет защитить от вирусов слизистые верхних дыхательных путей.

- Бактерии и вирусы будут проникать в организм гораздо реже. А вот пить чай с витамином А не стоит, он может быть токсичен, - заключила эксперт.

Помимо ярких продуктов данный витамин содержится в молочных продуктах, но употреблять их нужно в меру из-за большой жирности. К тому же, у данного полезного элемента имеется свойство запасается в организме, а в нужный момент выходить на защиту.

Не менее важным является витамин С – он является основным буфером.

- А вот его запас сделать сложно, но он очень полезен: влияет на клеточный иммунитет, защищает организм от повреждений, считается хорошим оксидантом, -заключила иммунолог.

Совет очень актуален на фоне приближения осеннего сезона простуд. В этом году ситуация осложнится возможностью второй волны коронавируса. Пик заболеваемости COVID-19 в европейских странах пришелся на 12 сентября. Согласно статистике ВОЗ, тогда было зафиксировано 55,1 тыс. случаев. В этот же день Австрия и Чехия заявили о начале второй волны пандемии, пишет газета "Известия".