Генконсульство России в Турции сообщило об аресте официанта, домогавшегося 15-летней россиянки

Заявление в полицию написали родители девочки, которые отдыхали вместе с дочерью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемый в домогательствах до 15-летней россиянки сотрудник турецкого отеля задержан, сообщили в генеральном консульстве России в Турции. отмечается также, что ситуацию контролирует российский консул Иван Степанов.

Ранее сообщалось, что официант одного из отелей в Анталье домогался до школьницы, отдыхавшей с родителями. Семья обратилась к сотрудникам гостиницы, чтобы те вызвали полицию, но менеджер попытался скрыть инцидент, чтобы не вредить репутации отеля, сообщило издание Hürriyet.

В итоге родители обратились в прокуратуру с жалобой и на официанта, и на руководство гостиницы.

Сейчас с домогавшимся мужчиной работают следователи.

Российский консул Иван Степанов написал обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

- Поведение руководства отеля, которое хочет скрыть это отвратительное происшествие, неприемлемо. И мы требуем, чтобы этому поступку была дана публичная оценка, - передаёт Турпром.