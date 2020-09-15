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Экономика

Эксперт назвал 2020 год кризисным для российского Интернета

Показатели прироста могут остаться нулевыми
Елена АКИМОВА
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Эксперт назвал 2020 год кризисным для российского Интернета

Эксперт назвал 2020 год кризисным для российского Интернета

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко объяснил, почему 2020 год может стать кризисным для российского Интернета. Впервые экономика Рунета рискует завершить год с нулевыми показателями роста.

Традиционно прирост составляет десятки процентов, но из-за пандемии реализуются негативные сценарии.

- Это первый год, в котором разворачивается кризисный сценарий… Привыкли на десятки процентов расти, а тут ноль. А некоторые сегменты вообще провалятся, — комментирует NEWS.ru эксперт.

Максимум, на что рассчитывают специалисты – это прирост 6–10%. Но и эти невысокие показатели будут кризисными.

- Позитивный настрой сохранялся в первом квартале 2020 года, если в четвертом не случится второй волны и будет поддержка от государства, то у отрасли появится возможность вырасти. Но даже 6-10 процентов для нас все равно кризис, - заключил Плуготаренко.

Проблемы имеются не только в экономике Рунета. Ранее Центробанк по итогам II квартала зафиксировал рекордное сокращение используемых россиянами кредитных и депозитных карт. Такую динамику аналитики связывают с последствиями пандемии коронавируса, сменой потребительских настроений граждан и возросшим спросом населения на наличную валюту, пишет RT.