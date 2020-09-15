В Венском зоопарке впервые родился детеныш коалы Фото: Кадр видео

Хорошие новости в непростые времена пандемии пришли из Венского зоопарка Шёнбрунн. Там самка коалы впервые родила детеныша. Малыша, правда, еще не видно - он находится в сумке матери и вылезет оттуда примерно через неделю. Но разглядеть его движения возможно. Накануне сотрудники зоопарка опубликовали видео, на котором видно, как мама-коала лежит на дереве, а ее детеныш перемещается в сумке.

- Бунджи стала мамой впервые, что подразумевает некоторую неопределенность – она неопытна. Но в настоящий момент все развивается хорошо, - рассказывает Эвелин Дангл, зоолог Венского зоопарка.

Она пояснила, что детеныши коалы обычно рождаются очень маленькими и слабыми. Единственное, что хорошо развито - это передние лапы. С их помощью малыш может залезать в сумку.

Стоит сказать, что в Венском зоопарке коалы живут с 2002 года. Но только сейчас на свет появился первый детеныш.