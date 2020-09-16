"Такое не принято дарить": Невеста получила на свадьбу сладкий подарок и пришла в ярость

Невеста получила на свадьбу сладкий подарок и пришла в ярость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Играя свадьбу молодожены, как правило, редко задумываются о том, "окупится ли" проведение масштабного и торжественного мероприятия подаренными деньгами гостей. Однако девушка из Канады оказалась весьма расчетливой невесткой.

Сообщается, что девушка получила на свадьбу от одной из присутствующих корзину с продуктами и безумно разозлилась. Оказалось, что она пришла в ярость из-за того, что презент оказался дешевле той суммы, которую она потратила на гостью. Такую историю опубликовал пользователь Reddit по ником Cocacola888.

В своем подарке знакомая положила туда различные сладости: зефир, печенье и конфеты. Но невестку это крайне возмутило. Она ответила на подарок довольно холодно и заявила, что такое на свадьбу дарить не принято, а вот деньги в конверте - в самый раз.

- Я не уверена, что это первая свадьба, на которую ты приходишь. Но в следующий раз: люди дарят конверты, - заявила обиженная невеста, отметив, что потратила на угощения для каждого гостя по 200 долларов. В меню свадебного стола были включены бифштексы, курица и алкоголь.

К слову, гостья оказалась не из тех, кого можно впечатлить обидами. Она высказала молодоженам, что если их не устроил ее подарок, то в таком случае им не следовало устраивать пышную свадьбу.