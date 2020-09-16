Создатели вакцины от коронавируса опубликовали рекомендации для добровольцев

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В протоколе клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сказано, что женщинам, принимающим участие в исследовании, следует избегать беременности и кормления ребёнка грудью в течение трёх месяцев после завершения испытаний. Забеременевших добровольцев сразу отстранят от испытаний и возьмут под наблюдение специалистов.

Зачатие ребёнка рекомендовано избегать добровольцам обоих полов, а также не рекомендуется становиться на время испытаний донорами спермы или яйцеклетки. Всем участникам исследования необходимо отказаться от алкоголя за три дня до введения вакцины, а курильщиком придётся ограничиться десятью сигаретами в сутки, сообщает РИА Новости.