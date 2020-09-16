В Госавтоинспекции рассказали о дорожной обстановке в Мурманской области в первые недели сентября

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Тарунин в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации, сложившейся в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в регионе в первые две недели сентября.

По его словам, с начала осени был зафиксирован небольшой прирост количества ДТП. Так, например, на территории Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше столкновений, в частности, на перекрестках. Всего за две недели зафиксировано 16 таких ДТП, лишь одно из них произошла на регулируемом перекрестке, остальные места пересечения дорог светофорами были не оснащены.

Госавтоинспекция активно работает над улучшением дорожной обстановки и снижением аварийности. Более того, по словам Алексея Тарунина, в первой половине месяца в регионе традиционно становится больше ДТП. Главная причина - активная сезонная миграция, сказал Алексей Тарунин в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым. Трафик сильно увеличивается, прирост иногда достигает 60% по сравнению с августом.

«В этом году все немного сложнее, чем в прошлом - связано это, вероятно, с погодными условиями - было тепло, многие мурманчане выехали на природу за город, и большинство ДТП произошло за пределами населенных пунктов», - уточнил глава УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

«Есть ли противоядие?», - спросил у него ведущий программы Антон Челышев.

«Противоядие существует, и мы к этому опасному сезону обязательно готовимся. В этом году упор был сделан на начало учебного года, и практически весь личный состав был привлечен к работам вблизи образовательных учреждений в усиленном режиме. В течение двух недель активно в этих местах работали», - подчеркнул Алексей Тарунин.