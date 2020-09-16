NASA: Солнце вступает в двадцать пятый цикл активности

Начался 25-й солнечный цикл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солнечный цикл 25 начался. Во время мероприятия для СМИ во вторник эксперты из НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обсудили анализ и прогнозы о новом солнечном цикле и о том, как приближение космической погоды повлияет на жизнь людей и технологии на Земле.

Международная группа экспертов объявила, что солнечный минимум произошел в декабре 2019 года, ознаменовав начало нового солнечного цикла.

Ученые используют солнечные пятна, чтобы отслеживать прогресс солнечного цикла; темные пятна на Солнце связаны с солнечной активностью, часто являющейся причиной гигантских взрывов, таких как солнечные вспышки или выбросы корональной массы, которые могут извергать свет, энергию и солнечный материал в космос, сообщает портал Phys.org.

«По мере того, как мы выходим из солнечного минимума и приближаемся к максимуму цикла 25, важно помнить, что солнечная активность никогда не прекращается; она меняет форму по мере качания маятника», - сказала Лика Гухатакурта - ученый из отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

Поскольку солнечный минимум уже позади, ученые ожидают, что активность Солнца вырастет до следующего предсказанного максимума в июле 2025 года. Ожидается, что 25 солнечный цикл будет таким же сильным, как последний солнечный цикл, который был ниже среднего, но не без риска.

«То, что это солнечный цикл ниже среднего, не означает, что нет риска экстремальной космической погоды. Влияние Солнца на нашу повседневную жизнь реально и присутствует. SWPC работает круглосуточно, без выходных, 365 дней в году, потому что Солнце всегда может дать нам что-то для прогноза», - сказал Бизекер.