ВОЗ опасается новой эпидемии в Европе

ВОЗ опасается эпидемии туберкулеза в Европе Фото: Shutterstock

Эксперты ВОЗ сообщают о том, что миру грозит новая эпидемия, на этот раз - туберкулеза. По словам медиков, в последнее время в Европе существенно выросло число больных туберкулезом.

- Мы очень боимся, что к концу года увидим рост числа заболевших и новую эпидемию туберкулеза, которую надо предупредить. Это очень важно для нас, - заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович во время пресс-конференции.

В то же время официальная статистика говорит о том, что в первом полугодии этого года случаев заболевания туберкулезом было меньше, чем за этот же период прошлого года. Однако это совсем не означает, что больных стало меньше, скорее наоборот. Дело в том, что вся система диагностики была фактически парализована из-за пандемии коронавируса. Как пояснила представитель ВОЗ, если сейчас не удастся выявить туберкулез у 15% заболевших, то впоследствии прирост больных может составить 30%.