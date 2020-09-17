Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на территории Магаданской области. На борту воздушного судна находились три человека, они не пострадали. Об этом сообщил агентству ТАСС в четверг, 17 сентября, представитель отдела по делам ЧС Омсукчанского района Магаданской области.

- Вертолет Ми-8 экстренно сил в 180 километрах от поселка Омсукчан. На борту вертолета было три человека. Они в полном порядке, чувствуют себя хорошо и в медицинской помощи не нуждаются. Судно село на полосе предприятия, которое принадлежит компании «Полиметалл», - рассказал он.

Представитель добавил, что вертолет не пассажирский – это грузовой рейс. В настоящее время специалисты проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал сайт kp.ru, недавно в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Boeing 737, который летел рейсом Москва-Красноярс. На борту судна сработал датчик неисправности.