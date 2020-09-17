Почему «Новичок» никак не мог быть на бутылке с видео из номера Навального, объяснил разработчик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из разработчиков яда «Новичок» объяснил, почему следы отравляющего вещества никак не могли оказаться на бутылке, показанной в видео гостиничного номера в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный. В интервью РИА Новости эксперт напомнил, что «Новичок» - крайне опасное вещество. Если бы оно действительно было на той бутылке, то это привело бы не только к смерти блогера, но и к гибели всех, кто ее трогал.

- Если учесть то, что все бутылки одинаковые, то это «мертвая улика». Посмотреть ее мы не можем, а у них она есть. Доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка – невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке планеты, - отметил разработчик Леонид Ринк.

Разработчик «Новичка» также посоветовал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец Марии Певчих - соратницы Навального.

Напомним, что сегодня пресс-служба оппозиционера опубликовала видеозапись, на которой показала номер Навального в гостинце. На записи видна та самая бутылка, которой якобы и «отравили» оппозиционера. Сотрудники ФБК, узнав о состоянии блогера, вошли в номер и забрали подозрительную на их взгляд бутылку, после чего отправили ее в Германию.