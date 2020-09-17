Помощник Лукашенко заявил, что угроза силового захвата власти в Белоруссии купирована Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Угроза силового захвата власти в Белоруссии купирована. Недавние выборы в республике прошли с прогнозируемым итогом, финансовые ресурсы стран Запада не смогли повлиять на выбор белорусского народа, заявил в четверг, 17 сентября, помощник президента страны Валерий Бельский.

- Уличные бои ничего не дали, противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована, - цитирует слова помощника Александра Лукашенко издание БЕЛТА.

Валерий Бельский посоветовал протестующим в Белоруссии гражданами «оформиться в легальный институт», если они намерены становиться реальной политической силой.

Он также отметил, что Белоруссия интересует многих как конкурент и сильная в военном плане страна, но «раздражает успехами политические элиты Европы».

- Наша Белоруссия многих интересует как сильное в военно-техническом отношении государство с выгодным положением на европейском оперативном пространстве, как владелец ресурсов и активов. Как страна, руководство которой действует на по схеме «как все, так и мы», - отметил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, оппозиция в Белоруссии намерена создать свой список санкций, под которым должны попасть разгонявшие протесты в республике силовики и чиновники. Список обещали передать России, ЕС, Украине и Турции.