"Северный поток — 2" готов на 97 процентов, заявили в Германии

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в Бундестаге рассказала о стадии готовности трубопровода.

"Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97 процентов", — сказала она.

При этом премьер-министр обратила внимание на поступающие из Вашингтона угрозы.

"То, что США угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, это чудовищно. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", — добавила премьер, передает РИА Новости.

Напомним, что проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей длиной более 2,5 тысяч километров, мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также проходит согласно проекту через территориальные зоны таких стран, как Финляндия, Швеция и Дания.

Против строительства выступили США. Правительство страны в прошлом году составили санкции против компаний-участниц строительства трубопровода. Также против проекта выступает и Украина.